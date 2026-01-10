Furto con esplosivo in un distributore di sigarette arrestati due ladri

Nella notte, alle prime ore del mattino, tre persone hanno preso di mira un distributore di sigarette in via Cirelli, utilizzando un esplosivo per commettere il furto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di due dei responsabili. L’episodio evidenzia le criticità legate alla sicurezza di esercizi commerciali in zona.

Trentanove pacchetti di sigarette rubati dal distributore automatico: arrestato in via Cibrario e già condannato dopo il rito direttissimo - È finita con un arresto in flagranza e una condanna immediata la vicenda del furto aggravato avvenuto nella notte del 5 gennaio in via Cibrario, a Torino, dove un uomo è riuscito a sottrarre 39 pacche ... giornalelavoce.it

Girava in stazione con un sacco giallo stracolmo: dentro 501 pacchetti di sigarette rubati - Devasta un distributore automatico e ruba 500 pacchetti di sigarette: arrestato un ventenne a Monselice dalla Guardia di Finanza. nordest24.it

Il nuovo anno inizia con la stessa violenza Con la quale abbiamo concluso il 2025, ossia con l'ennesimo assalto a uno sportello bancomat. Nella notte del 1° gennaio 2026 si è verificato un furto con esplosivo in via Paolo Telesforo, presso lo sportello della fili - facebook.com facebook

