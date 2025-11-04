Furto in abitazione a Catania | due uomini arrestati dalla Polizia di Stato

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’operazione della Squadra Mobile. La Polizia di Stato di Catania ha arrestato due uomini di 38 e 42 anni, accusati di furto in abitazione in concorso, con la presunzione di innocenza valida fino a eventuale condanna definitiva. L’operazione è stata condotta dagli agenti della V Sezione Investigativa – Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile della Questura di Catania, impegnati in attività di pattugliamento contro i furti in casa nel centro cittadino. Durante uno di questi controlli, i poliziotti hanno notato due individui già noti alle forze dell’ordine che si aggiravano con fare sospetto nei pressi di un condominio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

