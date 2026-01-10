Furia Mosca | il super missile su Leopoli

Da ilgiornale.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, l'Ucraina è stata colpita da un attacco aereo che ha coinvolto droni e missili, tra cui i ipersonici Oreshnik, con particolare attenzione a Leopoli e Kiev. L'evento solleva questioni sulla natura delle operazioni militari e sui motivi che le alimentano, evidenziando la complessità del conflitto in corso.

Una menzogna come pretesto per l'ennesima strage. Una pioggia di droni e missili, compresi gli quelli ipersonici Oreshnik, ha colpito l'Ucraina nella notte, in particolare Leopoli e la capitale Kiev. Il bilancio, provvisorio, è di 4 morti e almeno 26 feriti. «In risposta all'attacco terroristico del regime di Kiev contro la residenza del presidente della Federazione russa», scrive Mosca. Un attacco in realtà mai avvenuto e smentito da ogni fonte internazionale. Il fatto certo e drammaticamente reale, è il ripetersi del terrore che causa morte e distruzione, lascia migliaia di civili al freddo e al gelo dell'inverno ucraino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

furia mosca il super missile su leopoli

© Ilgiornale.it - Furia Mosca: il super missile su Leopoli

Leggi anche: Mosca lancia il missile ipersonico Oreshnik su Leopoli, Kiev senza luce e acqua dopo gli attacchi notturni

Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, attacchi massicci su Kiev, a Leopoli un missile ipersonico Oreshnik, news in diretta

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Furia Mosca: il super missile su Leopoli; Putin usa il super missile Oreshnik, il messaggio della Russia all’Europa; Oreshnik, Russia attacca Ucraina con super missile che può colpire il cuore dell’Europa.

furia mosca super missileFuria Mosca: il super missile su Leopoli - Raid su Kiev: 4 vittime Una menzogna come pretesto per l'ennesima strage. ilgiornale.it

furia mosca super missilePutin usa il super missile Oreshnik, il messaggio della Russia all'Europa - Francia, Regno Unito e Germania denunciano escalation ... adnkronos.com

furia mosca super missileOreshnik, Russia attacca Ucraina con super missile che può colpire il cuore dell'Europa - 500 chilometri, può raggiungere una velocità ipersonica estrema, dieci volte superiore alla velocità del suono ... adnkronos.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.