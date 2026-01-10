Furia Mosca | il super missile su Leopoli

Nella notte, l'Ucraina è stata colpita da un attacco aereo che ha coinvolto droni e missili, tra cui i ipersonici Oreshnik, con particolare attenzione a Leopoli e Kiev. L'evento solleva questioni sulla natura delle operazioni militari e sui motivi che le alimentano, evidenziando la complessità del conflitto in corso.

Una menzogna come pretesto per l'ennesima strage. Una pioggia di droni e missili, compresi gli quelli ipersonici Oreshnik, ha colpito l'Ucraina nella notte, in particolare Leopoli e la capitale Kiev. Il bilancio, provvisorio, è di 4 morti e almeno 26 feriti. «In risposta all'attacco terroristico del regime di Kiev contro la residenza del presidente della Federazione russa», scrive Mosca. Un attacco in realtà mai avvenuto e smentito da ogni fonte internazionale. Il fatto certo e drammaticamente reale, è il ripetersi del terrore che causa morte e distruzione, lascia migliaia di civili al freddo e al gelo dell'inverno ucraino.

