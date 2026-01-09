Voragine in via Caravaggio traffico impazzito tra Fuorigrotta e Vomero e bus deviati
Una voragine si è aperta in via Caravaggio, causando disagi al traffico tra Fuorigitta e Vomero. La zona è presidiata da Polizia locale, protezione civile e Abc, mentre sono in corso interventi per la gestione dell’emergenza e la messa in sicurezza dell’area. Si consiglia di evitare il percorso o di seguire le indicazioni per i percorsi alternativi.
Sprofonda la strada in via Caravaggio, traffico tra Fuorigrotta e Vomero. Sul posto Polizia locale, protezione civile e Abc. 🔗 Leggi su Fanpage.it
