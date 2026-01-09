Skeleton Bagnis Fumagalli sul podio a St Moritz nella gara mista e argento europeo!

A St. Moritz, nella gara di skeleton mista valida per la Coppa del Mondo 2026, la Cina si è aggiudicata il primo posto, mentre l’Italia ha ottenuto un ottimo terzo posto con Bagnis e Fumagalli. La competizione ha visto protagonisti atleti di alto livello, confermando la crescita e il talento del team italiano nel panorama internazionale. Un risultato che sottolinea l’impegno e la crescita dello sport in Italia.

Cina 1 si è aggiudicata la gara di St. Moritz (Svizzera) di staffetta mista valevole per la Coppa del Mondo di skeleton 2026, ma anche l’Italia può festeggiare con uno splendido terzo posto conquistato dalla coppia composta da Alessandra Fumagalli e Amedeo Bagnis. Un risultato importante per il presente ma, soprattutto, per il futuro, ovviamente parlando dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Per la coppia azzurra si tratta anche di medaglia d’argento continentale, dato che la tappa elvetica aveva anche valenza di Campionato Europeo. Sul budello elvetico Cina 1 ha centrato il successo con il tempo complessivo di 2:26. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Skeleton, Bagnis/Fumagalli sul podio a St. Moritz nella gara mista e argento europeo! Leggi anche: Bagnis d’argento a St. Moritz: secondo in Coppa del Mondo e sul podio europeo Leggi anche: Amedeo Bagnis si conferma sul podio a St.Moritz ed è anche argento europeo! Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Italia argento agli Europei di Skeleton 2026 nella prova a squadre miste con Amedeo Bagnis e Alessandra Fumagalli: risultati e podio; Skeleton, i convocati dell’Italia per St. Moritz. Bagnis punta al podio, Margaglio scende in Coppa Europa; Mercoledì a St. Moritz il recupero con Bagnis sulla 'sua' pista, poi le gare valide per gli Europei senza Margaglio; Skeleton, Giovanni Marchetti verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | Intervista. BAGNIS/FUMAGALLI SUL PODIO DI ST. MORITZ! Azzurri terzi nella prova mista dietro a Cina 1 e Germania 2 - Passano poche ore dal secondo posto di Amedeo Bagnis e l’Italia torna sul podio di Coppa del Mondo a St. fisi.org

Skeleton, l’Italia centra il podio nella gara a squadre mista di St. Moritz! Successo per Cina 1 - Moritz (Svizzera) di staffetta mista valevole per la Coppa del Mondo di skeleton 2026, ma anche l'Italia può ... oasport.it

Skeleton: Amedeo Bagnis takes second place in the World Cup at Saint-Moritz and silver in Europe. - Ancora una prestazione di rilievo nello skeleton for Amedeo Bagnis che conquista il secondo posto a St. sport.quotidiano.net

AMEDEO BAGNIS ANCORA SUL PODIO Secondo podio in tre giorni nella Coppa del Mondo di Skeleton per Amedeo Bagnis, che conferma il suo stretto legame col budello di St. Mortiz e chiude ancora secondo, dietro all'inarrivabile britannico Matt West x.com

Dopo un digiuno durato quasi dodici mesi, l’Italia dello skeleton ritrova la via del podio in Coppa del Mondo. A firmare l’impresa è ancora una volta Amedeo Bagnis, che sulla leggendaria pista di St. Moritz conquista una splendida seconda posizione. Il pilota p - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.