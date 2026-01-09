Bagnis d’argento a St Moritz | secondo in Coppa del Mondo e sul podio europeo

A St. Moritz, Amedeo Bagnis si è classificato secondo nella penultima tappa di Coppa del Mondo nello skeleton, ottenendo anche il titolo europeo. Con questo risultato, si conferma tra i migliori atleti della disciplina, chiudendo la stagione con un piazzamento di rilievo. La sua prestazione contribuisce a consolidare la sua posizione in classifica e conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama internazionale.

