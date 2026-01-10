Fullkrug | Penso di potermi integrare molto bene al Milan c’è tanta qualità
Niclas Fullkrug, nuovo acquisto del Milan in prestito semestrale, ha condiviso le sue impressioni sulla squadra e sui propri obiettivi. In un’intervista ufficiale, il giocatore ha sottolineato la qualità del club e ha espresso fiducia nella propria capacità di integrarsi al meglio nel gruppo. Fullkrug ha anche parlato dei suoi modelli calcistici, auspicando di poter contribuire al successo della squadra con impegno e determinazione.
Füllkrug si presenta: La maglia numero 9 del Milan pesa, devo fare gol.
#Fullkrug “Penso di poter trovare una buona intesa con i terzini e le ali per i cross, ma anche con #Nkunku, #Leao e #Pulisic per formare un tridente d’attacco. Obiettivo Tornare in #ChampionsLeague”. x.com
Niclas #Fullkrug in conferenza stampa: Pensi di essere arrivato nella squadra giusta al momento giusto "Sì, penso che la squadra che ho trovato è una squadra che ha già enorme qualità. Un gruppo sano, unito, energia a livelli altissimi. Mi ha quasi spaventa - facebook.com facebook
