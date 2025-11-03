Lo voleva il Milan Fullkrug al West Ham è un fallimento L’agente | Non è andata bene parleremo col club per l’addio

2025-11-03 17:24:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Nell’estate del 2024 l’attaccante tedesco Niclas Fullkrug si è trasferito dal Borussia Dortmund al West Ham a fronte del pagamento di 27 milioni di euro. A distanza di un anno e mezzo si può dire che il centravanti non abbia avuto vita facile in Premier League: 18 presenze e 3 gol alla prima stagione in campionato, 6 apparizioni e ancora zero reti in questo inizio. LE PAROLE DELL’AGENTE – L’agente del giocatore, Thorsten Wirth, amministratore delegato dell’agenzia di consulenza della ROOF, parlando nel podcast “TOMorrow Business” ha aperto decisamente alla possibilità che il giocatore lasci il club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com