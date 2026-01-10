Fuga a fari spenti nella notte | inseguimento da film sulle strade della provincia

Giovedì 8, intorno alle 21, una pattuglia dei Carabinieri di Cento ha tentato di fermare un’auto in località Dosso di Terre del Reno. L’automobilista, invece di fermarsi, ha dato inizio a un inseguimento notturno, proseguendo a fari spenti lungo le strade della provincia. L’episodio ha coinvolto le forze dell’ordine in un tentativo di blocco, con un inseguimento che si è protratto per alcuni chilometri.

