Fuga a fari spenti nella notte | inseguimento da film sulle strade della provincia
Giovedì 8, intorno alle 21, una pattuglia dei Carabinieri di Cento ha tentato di fermare un’auto in località Dosso di Terre del Reno. L’automobilista, invece di fermarsi, ha dato inizio a un inseguimento notturno, proseguendo a fari spenti lungo le strade della provincia. L’episodio ha coinvolto le forze dell’ordine in un tentativo di blocco, con un inseguimento che si è protratto per alcuni chilometri.
Intorno alle 21 di giovedì 8, una pattuglia del nucleo operativo radiomobile dei Carabinieri di Cento, impegnata in un controllo alla circolazione stradale in località Dosso di Terre del Reno, ha intimato l’alt a un'utilitaria. Il conducente, invece di fermarsi, ha subito spento i fari dell’auto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Fuga contromano nella notte: inseguimento da film e due arresti per spaccio
Leggi anche: Como, non si ferma all'alt e fugge a fari spenti: 54enne arrestata dopo un inseguimento da fil
Fuga a fari spenti e a piedi, ladro fa perdere le tracce nei campi.
Folle fuga nella notte . Speronano carabinieri. Un doppio arresto - Una notte di ordinaria follia che si è conclusa con l’arresto di due uomini, due cittadini extracomunitari di 31 e 41 anni, dopo un rocambolesco inseguimento che si è consumato tra le lingue d’asfalto ... lanazione.it
Fuga a fari spenti nella notte: inseguimento da film sulle strade della provincia x.com
Cerchi un crossover pratico e pronto a tutto Dacia Sandero Stepway è qui. Con look robusto, altezza da terra rialzata, fari LED e interni spaziosi, affronta ogni strada con stile, dalla città alla fuga del weekend. Vuoi comfort, versatilità e un’anima da viaggiato - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.