Como non si ferma all' alt e fugge a fari spenti | 54enne arrestata dopo un inseguimento da fil

Inseguimento da film e momenti di grande tensione nella serata di ieri, giovedì 23 ottobre, intorno alle 21, quando una donna di 54 anni, residente a Como, ha tentato di sfuggire a un controllo della polizia locale. Tutto è iniziato in via Bixio, dove una pattuglia stava effettuando un posto di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

