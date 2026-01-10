Frodi e riciclaggio blitz dei carabinieri a Noceto | arrestato latitante 44enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Borgo Val di Taro e Salsomaggiore Terme hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di un uomo di 44 anni, ricercato da dicembre 2024 per frodi e riciclaggio. L’individuo, considerato latitante, è stato condotto in carcere. L’intervento testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare attività criminali e garantire la sicurezza sul territorio.

Nei giorni scorsi, un'operazione congiunta dei Carabinieri delle Stazioni di Borgo Val di Taro e Salsomaggiore Terme ha portato all'arresto e al successivo accompagnamento in carcere di un 44enne italiano, ricercato da dicembre 2024 per l'esecuzione di un provvedimento restrittivo e.

