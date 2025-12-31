Latitante per spaccio scovato su una barca | blitz dei Carabinieri al Borgo Marinari

I Carabinieri di Napoli Scampia hanno arrestato un uomo ricercato dal dicembre 2025, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è svolta al Borgo Marinari, dove l’individuo è stato rintracciato a bordo di una barca. L’arresto rappresenta un importante passo nella lotta contro il traffico di droga nella zona.

I Carabinieri della Stazione di Napoli Scampia hanno rintracciato e arrestato un catturando ricercato dallo scorso 2 dicembre 2025, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo si era reso irreperibile dopo l’emissione del provvedimento giudiziario, dando avvio a una complessa attività investigativa finalizzata . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Latitante per spaccio scovato su una barca: blitz dei Carabinieri al Borgo Marinari Leggi anche: Pomigliano. Mamme denunciano lo spaccio: blitz dei Carabinieri e famiglia in manette Leggi anche: In un box la base dello spaccio: blitz dei carabinieri in Puglia, 11 arresti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Quarantenne tunisino intercettato durante un controllo la sera della vigilia di Natale: doveva scontare un residuo di pena per spaccio. La complice che si trovava in auto con lui è riuscita a fuggire - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.