Francesca Reale eletta presidente della sezione forlivese dell' Associazione mazziniana italiana

Francesca Reale è stata eletta presidente della sezione forlivese dell’Associazione mazziniana italiana. L’assemblea della sezione Adriano Casadei di Forlì ha espresso consenso unanime alla sua nomina, riconoscendo il suo impegno e la sua dedizione all’associazione. La nomina sottolinea l’importanza di continuare nel percorso di promozione dei valori mazziniani nella regione.

