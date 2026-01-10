Francesca Reale eletta presidente della sezione forlivese dell' Associazione mazziniana italiana
Francesca Reale è stata eletta presidente della sezione forlivese dell’Associazione mazziniana italiana. L’assemblea della sezione Adriano Casadei di Forlì ha espresso consenso unanime alla sua nomina, riconoscendo il suo impegno e la sua dedizione all’associazione. La nomina sottolinea l’importanza di continuare nel percorso di promozione dei valori mazziniani nella regione.
L’assemblea della sezione Adriano Casadei di Forlì dell’Associazione mazziniana italiana ha eletto all’unanimità quale nuovo presidente del sodalizio la forlivese Francesca Reale. La nuova presidente Francesca Reale, trentenne, “di famiglia mazziniana da sempre vicina a Saffi, si avvicenda ad. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Francesca Reale eletta nuovo presidente della sezione forlivese dell'Associazione mazziniana italiana
Leggi anche: La Sezione di Arezzo dell'AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) approda nei Dipartimenti Nazionali
Francesca Gerosa eletta presidente di Fratelli d'Italia del Trentino - Sarà Francesca Gerosa a guidare il partito per i prossimi anni. rainews.it
SORA - Francesca Reale entra in Noi Moderati Link nel primo commento - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.