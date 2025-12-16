La Sezione di Arezzo dell' AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati approda nei Dipartimenti Nazionali

Lo scorso 12-13 dicembre a Roma, il Consiglio Direttivo di AIGA Nazionale ha visto la partecipazione di membri della Sezione di Arezzo, che sono stati nominati all’interno dei Dipartimenti nazionali dell’associazione. Un importante momento di crescita e riconoscimento per i giovani avvocati aretini, che rafforza il loro ruolo all’interno dell’AIGA a livello nazionale.

Si è tenuto a Roma il 12-13 Dicembre scorso il Consiglio Direttivo di AIGA Nazionale, nella cui sede alcuni membri della Sezione AIGA di Arezzo hanno ottenuto la nomina presso i Dipartimenti AIGA del Nazionale. Un importante successo per gli Avvocati Aretini che si occupano di dar voce alla.

