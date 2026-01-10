Francesca Brambilla | Il mio compagno voleva annientarmi ho fatto scattare il codice rosso

Francesca Brambilla, nota per la sua presenza in tv, musica e social media, ha recentemente condiviso un episodio difficile della sua vita. Dopo anni di apparente serenità, ha deciso di raccontare come il suo compagno abbia tentato di intimidarla, portandola a far scattare il codice rosso. Questa testimonianza mette in luce le sfide personali dietro le facciate pubbliche e l’importanza di affrontare situazioni di violenza.

Per anni ha mostrato al pubblico un'immagine sorridente e di successo tra televisione, musica e social. Oggi Francesca Brambilla, 33 anni, modella, deejay e influencer bergamasca seguita da oltre un milione di persone racconta il lato più doloroso della sua vita privata: una relazione segnata da controllo, violenza psicologica e paura, culminata in una denuncia e nell'attivazione del codice rosso. Cresciuta a Curno, volto noto di ' Avanti un altro' con Paolo Bonolis, Brambilla ha annunciato sui social la separazione dal compagno, spiegando le ragioni di una scelta sofferta ma necessaria. "Vorrei poter cancellare tutto questo, proteggere le mie bambine da ogni ferita che non meritano.

