Francesca Brambilla | Il mio compagno voleva annientarmi ho trovato il coraggio di far scattare il codice rosso

Da xml2.corriere.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Brambilla, showgirl conosciuta per la sua carriera televisiva e oltre un milione di follower sui social, ha raccontato di aver affrontato un momento difficile legato a controlli e violenza psicologica da parte del suo compagno. Con coraggio, ha deciso di agire, facendo scattare il codice rosso per tutelare sé stessa e le sue figlie piccole. La sua testimonianza evidenzia l'importanza di riconoscere e affrontare situazioni di maltrattamento.

