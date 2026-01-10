Francesca Brambilla | Il mio compagno voleva annientarmi ho trovato il coraggio di far scattare il codice rosso
Francesca Brambilla, showgirl conosciuta per la sua carriera televisiva e oltre un milione di follower sui social, ha raccontato di aver affrontato un momento difficile legato a controlli e violenza psicologica da parte del suo compagno. Con coraggio, ha deciso di agire, facendo scattare il codice rosso per tutelare sé stessa e le sue figlie piccole. La sua testimonianza evidenzia l'importanza di riconoscere e affrontare situazioni di maltrattamento.
La showgirl: «Controllo e violenza psicologica davanti alle mie figlie piccole». La carriera in tv con Bonolis e 1 milione di follower sui social. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Francesca Brambilla, dalla tv alla denuncia: «Il mio compagno voleva annientarmi, ho trovato il coraggio di far scattare il codice rosso.
Francesca Brambilla, dalla tv alla denuncia: «Il mio compagno voleva annientarmi, ho trovato il coraggio di far scattare il codice rosso» - La showgirl bergamasca: «Controllo e violenza psicologica davanti alle mie figlie piccole».
