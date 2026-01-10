Francesca Brambilla | Avevo un compagno violento | ho fatto scattare il codice rosso

Francesca Brambilla condivide la sua esperienza di violenza domestica, raccontando come abbia deciso di attivare il codice rosso dopo anni di abusi. La testimonianza evidenzia l'importanza di riconoscere i segnali e di rivolgersi alle autorità in situazioni di violenza, contribuendo a sensibilizzare sull'argomento e a promuovere azioni di tutela e supporto alle vittime.

