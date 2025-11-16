Forbidden Fruit anticipazioni 17 novembre | Yildiz conosce Alper Halit promuove Zeynep
Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda nel pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì Nuovo appuntamento domani con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda alle 14.10 su Canale 5. La serie si avvicina al finale della seconda stagione, che vedremo prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset. Nell' episodio di lunedì 17 novembre Yildiz farà una nuova, interessante, conoscenza; Zeynep invece, ormai riavvicinatasi ad Alihan, riceverà un'importante comunicazione da parte di Halit. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
