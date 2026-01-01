Forbidden fruit anticipazioni dal 3 al 9 gennaio 2026 | nozze a sorpresa per Alihan e Zeynep

Forbidden Fruit torna dal 3 al 9 gennaio 2026 con nuove puntate su Canale 5. Dopo i recenti cambiamenti nella programmazione, la serie turca riprende il suo spazio nel primo pomeriggio, offrendo ai fan nuove anticipazioni, tra cui una sorpresa: le nozze di Alihan e Zeynep. La ripresa della serie rappresenta un momento importante per chi attendeva aggiornamenti sulla trama e sui personaggi.

Dopo un periodo “turbolento” in cui i fans di Forbidden fruit hanno dovuto fare i conti con numerosi stop nella programmazione, la dizi turca riprende il suo posto nella fascia oraria pomeridiana di Canale 5. Sebbene vi sia ancora in programma un’ultima pausa – prevista per il 6 gennaio, giorno dell’Epifania – il serial torna a tenerci compagnia dalle 14:15 alle 15:15 sulla rete ammiraglia Mediaset. La soap andrà in onda anche con una puntata speciale giovedì 8 gennaio in prime time. Cosa accadrà nella settimana dal 3 al 9 gennaio? Scopriamolo insieme. Anticipazioni e trame settimanali Forbidden fruit: la sorpresa per Zeynep. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

