Flavia Misuraca trovata morta a Bardonecchia | chi era la giovane commissaria di polizia e cosa sappiamo

Flavia Misuraca, giovane commissaria di polizia di 27 anni, è stata trovata senza vita a Bardonecchia. La Procura di Torino ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze della sua morte, avvenuta venerdì 9 gennaio nella sua stanza d’albergo in Val di Susa. Questa vicenda ha suscitato attenzione e richiesta di approfondimenti sulla sua vita e le eventuali cause del decesso.

La Procura di Torino ha aperto un'indagine per fare piena luce sulla morte di Flavia Misuraca, commissaria della Polizia di Stato di soli 27 anni, trovata senza vita nella mattinata di venerdì 9 gennaio nella sua stanza d'albergo a Bardonecchia, in Val di Susa. La giovane funzionaria, originaria di Partinico, era temporaneamente distaccata in Piemonte per motivi di servizio. Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, l'ipotesi prevalente è quella di un gesto volontario: la donna si sarebbe tolta la vita utilizzando la pistola d'ordinanza. Gli accertamenti sono tuttora in corso e ogni elemento viene valutato con attenzione. Flavia Misuraca, laureata in Giurisprudenza, aveva recentemente completato il percorso formativo presso la Scuola superiore di polizia.

