Emergenza freddo a Firenze l’accoglienza per i senzatetto apre anche ai loro animali da compagnia

A Firenze, con l’arrivo delle temperature rigide e l’attivazione del piano emergenza freddo, il Centro di accoglienza Luca Misuri amplia i propri servizi, consentendo alle persone senza dimora di essere accolte anche con i loro animali da compagnia. Questa iniziativa, in collaborazione con il Comune di Firenze e ormai consolidata da oltre dieci anni, mira a garantire un supporto più completo e umano durante i mesi più freddi.

Firenze, 10 gennaio 2026 – Con l'arrivo delle temperature più rigide e l'attivazione del piano per l'emergenza freddo in città, la cooperativa Il Girasole conferma anche per l'inverno in corso una scelta precisa nel Centro di accoglienza Luca Misuri (già Centro Slataper): permettere alle persone senza dimora di essere accolte insieme ai propri animali da compagnia, un servizio in convenzione con il Comune di Firenze che nasce dall'esperienza quotidiana degli operatori del centro e che viene rinnovato ormai da 10 anni. "Senza i loro animali spesso le persone non accettano di essere aiutate" spiega Andrea Ricotti, direttore area Accoglienza e housing sociale della cooperativa Il Girasole.

