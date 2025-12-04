Emergenza freddo il Comune attiva il Piano operativo | accoglienza sostegno agli anziani e kit per i senza dimora

Baritoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È operativo da oggi, 4 dicembre 2025, e resterà attivo fino al 20 marzo 2026 il nuovo Piano coordinato di azioni per l’emergenza freddo promosso dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari. Un intervento strutturato e diffuso, che punta a proteggere anziani soli, persone vulnerabili e senza. 🔗 Leggi su Baritoday.it

emergenza freddo il comune attiva il piano operativo accoglienza sostegno agli anziani e kit per i senza dimora

© Baritoday.it - Emergenza freddo, il Comune attiva il Piano operativo: accoglienza, sostegno agli anziani e kit per i senza dimora

Leggi anche questi approfondimenti

emergenza freddo comune attivaEmergenza freddo, il Comune attiva il Piano operativo: accoglienza, sostegno agli anziani e kit per i senza dimora - Previsti posti letto aggiuntivi, unità di strada, assistenza psicologica e misure anti- baritoday.it scrive

emergenza freddo comune attivaDormitorio di Largo Cappuccini chiuso: il Comune attiva un servizio d’emergenza - La Curia non è riuscita a individuare un’associazione di volontariato disponibile ... Scrive livingcesenatico.it

emergenza freddo comune attivaEmergenza freddo, per ora 15 i senzatetto nel dormitorio - Uno dei referenti: «Abbiamo bisogno di volontari che coprano i turni durante le notti» ... Da laprovinciadicomo.it

emergenza freddo comune attivaEmergenza freddo, mille persone assistite giorno e notte - “Il Comune di Firenze, insieme al terzo settore, attiva ogni anno il piano ‘Emergenza Freddo’ che prevede l’ampliamento dei posti di accoglienza delle persone senza fissa dimora presenti sul territori ... Secondo nove.firenze.it

Piano emergenza freddo a Firenze, Commissione politiche sociali e della salute: ‘Potenziati i servizi’ - Il Piano prevede l’ampliamento dei posti di accoglienza delle persone senza fissa dimora ... Secondo 055firenze.it

emergenza freddo comune attivaEmergenza freddo, scatta il piano: 80 posti letto per i clochard e da inizio 2026 la nuova mensa nell'ex macello - Ottanta posti letto per offrire un riparo anche per l'inverno alle persone che vivono in strada. Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Emergenza Freddo Comune Attiva