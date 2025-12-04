Emergenza freddo il Comune attiva il Piano operativo | accoglienza sostegno agli anziani e kit per i senza dimora
È operativo da oggi, 4 dicembre 2025, e resterà attivo fino al 20 marzo 2026 il nuovo Piano coordinato di azioni per l’emergenza freddo promosso dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari. Un intervento strutturato e diffuso, che punta a proteggere anziani soli, persone vulnerabili e senza. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
#emergenzafreddo #Foggia, presentata l’edizione 2025 di “Emergenza Freddo”: accoglienza, ronde e una rete di solidarietà che cresce ph enzo maizzi StatoQuotidiano.it - facebook.com Vai su Facebook
Latina, dormitorio invernale attivo da oggi: 60 posti per affrontare l’emergenza freddo #Latina #EmergenzaFreddo #DormitorioInvernale #CroceRossa #SenzaFissaDimora #comunedilatina Vai su X
Emergenza freddo, il Comune attiva il Piano operativo: accoglienza, sostegno agli anziani e kit per i senza dimora - Previsti posti letto aggiuntivi, unità di strada, assistenza psicologica e misure anti- baritoday.it scrive
Dormitorio di Largo Cappuccini chiuso: il Comune attiva un servizio d’emergenza - La Curia non è riuscita a individuare un’associazione di volontariato disponibile ... Scrive livingcesenatico.it
Emergenza freddo, per ora 15 i senzatetto nel dormitorio - Uno dei referenti: «Abbiamo bisogno di volontari che coprano i turni durante le notti» ... Da laprovinciadicomo.it
Emergenza freddo, mille persone assistite giorno e notte - “Il Comune di Firenze, insieme al terzo settore, attiva ogni anno il piano ‘Emergenza Freddo’ che prevede l’ampliamento dei posti di accoglienza delle persone senza fissa dimora presenti sul territori ... Secondo nove.firenze.it
Piano emergenza freddo a Firenze, Commissione politiche sociali e della salute: ‘Potenziati i servizi’ - Il Piano prevede l’ampliamento dei posti di accoglienza delle persone senza fissa dimora ... Secondo 055firenze.it
Emergenza freddo, scatta il piano: 80 posti letto per i clochard e da inizio 2026 la nuova mensa nell'ex macello - Ottanta posti letto per offrire un riparo anche per l'inverno alle persone che vivono in strada. Scrive ilgazzettino.it