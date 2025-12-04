È operativo da oggi, 4 dicembre 2025, e resterà attivo fino al 20 marzo 2026 il nuovo Piano coordinato di azioni per l’emergenza freddo promosso dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari. Un intervento strutturato e diffuso, che punta a proteggere anziani soli, persone vulnerabili e senza. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Emergenza freddo, il Comune attiva il Piano operativo: accoglienza, sostegno agli anziani e kit per i senza dimora