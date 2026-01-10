Fioretto Palumbo d’argento a Hong Kong | Una medaglia che luccica Sinigalia sesta

Durante la tappa di Coppa del Mondo a Hong Kong, Fioretto si è distinta con una prestazione importante, conquistando il’argento e consolidando il suo valore internazionale. La medaglia rappresenta un risultato significativo per l’atleta dell’Aeronautica, fermata solo dalla campionessa Lee Kiefer. Sinigalia si è invece classificata sesta, confermando il buon stato di forma della squadra italiana nel circuito.

