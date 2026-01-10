Fioretto Palumbo d’argento a Hong Kong | Una medaglia che luccica Sinigalia sesta
Durante la tappa di Coppa del Mondo a Hong Kong, Fioretto si è distinta con una prestazione importante, conquistando il’argento e consolidando il suo valore internazionale. La medaglia rappresenta un risultato significativo per l’atleta dell’Aeronautica, fermata solo dalla campionessa Lee Kiefer. Sinigalia si è invece classificata sesta, confermando il buon stato di forma della squadra italiana nel circuito.
Straordinaria prova dell’azzurra nella tappa di Coppa del Mondo: solo Lee Kiefer ferma la fiorettista dell’Aeronautica. Ottimi segnali in vista del Grand Prix di Torino Francesca Palumbo sale sul secondo gradino del podio nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile di Hong Kong, firmando il miglior risultato individuale della carriera nel circuito iridato. . 🔗 Leggi su Sportface.it
