Finto avvocato tenta truffa ad anziano

Un truffatore, fingendosi avvocato, ha contattato telefonicamente un anziano in Valle Telesina, convincendolo che un familiare fosse in stato di fermo. L’uomo ha quindi richiesto cauzioni in denaro e oggetti di valore, tentando di ingannare l’anziano e di ottenere denaro con metodi fraudolenti. È importante diffidare da richieste di denaro provenienti da persone che si spacciano per professionisti o figure di autorità.

18.56 Con la nota tecnica del cosiddetto"finto avvocato" un truffatore del Napoletano,dopo aver contattato per telefono un anziano in Valle Telesina, lo ha convinto che un proprio familiare fosse in stato di fermo e che, per evitare l'arresto, fosse necessario consegnare cauzione in denaro e oggetti preziosi. Sotto una forte pressione psicologica, la vittima ha consegnato al malvivente la somma di 6000 euro e gioielli d'oro. La truffa è stata scoperta dai Carabinieri che hanno trovato il truffatore e denunciato per truffa aggravata.

Truffa del "finto avvocato" ai danni di un anziano della Valle Telesina: una persona denunciata - I Carabinieri della Stazione di Telese Terme hanno denunciato in stato di libertà un uomo, residente nel napoletano, ritenuto responsabile di una truffa aggravata ai danni di un anziano residente in V ...

Truffa del finto incidente: un arresto - E' stata l'anziana vittima del raggiro a far individuare il responsabile: un 33enne di Arzano . rainews.it

Telese Terme – Un anziano della Valle Telesina è caduto nella trappola della truffa del "finto avvocato", consegnando 6mila euro in contanti e diversi monili in oro a un malvivente che lo aveva convinto che un suo familiare fosse in stato di fermo. I Carabinieri

Telesveva. . Taranto, il boss Anselmo Venere comandava dal carcere coi "pizzini" al finto avvocato: colpito il suo clan con 11 indagati #puglia #taranto #clan #venere #indagine #carcere #cronaca - facebook.com facebook

