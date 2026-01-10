Telese truffa del finto avvocato a un anziano | identificato il responsabile

I Carabinieri di Telese Terme hanno identificato e denunciato un uomo per aver truffato un anziano, consegnandogli circa 6.000 euro in contanti e monili in oro. Le indagini, ancora in corso, mirano a verificare eventuali altri episodi e la presenza di possibili complici. Questa operazione si inserisce nell’attività di tutela della sicurezza dei cittadini e delle vittime di truffe.

Comunicato Stampa All'uomo sarebbero stati consegnati 6.000 euro in contanti e monili in oro; indagini in corso per verificare altri episodi e possibili complici I Carabinieri della Stazione di Telese Terme hanno denunciato in stato di libertà un uomo,residente nel .

