Telese truffa del finto avvocato a un anziano | identificato il responsabile

Da fremondoweb.com 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri di Telese Terme hanno identificato e denunciato un uomo per aver truffato un anziano, consegnandogli circa 6.000 euro in contanti e monili in oro. Le indagini, ancora in corso, mirano a verificare eventuali altri episodi e la presenza di possibili complici. Questa operazione si inserisce nell’attività di tutela della sicurezza dei cittadini e delle vittime di truffe.

Comunicato Stampa All’uomo sarebbero stati consegnati 6.000 euro in contanti e monili in oro; indagini in corso per verificare altri episodi e possibili complici I Carabinieri della Stazione di Telese Terme hanno denunciato in stato di libertà un uomo,residente nel . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

telese truffa del finto avvocato a un anziano identificato il responsabile

© Fremondoweb.com - Telese, truffa del finto avvocato a un anziano: identificato il responsabile

Leggi anche: “Suo figlio è in fermo”: anziano truffato a Telese Terme, Carabinieri risalgono al responsabile

Leggi anche: Truffa del finto incidente. Anziano derubato a Bastia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

telese truffa finto avvocatoTruffa del “finto avvocato” ai danni di un anziano della Valle Telesina: una persona denunciata - I Carabinieri della Stazione di Telese Terme hanno denunciato in stato di libertà un uomo, residente nel napoletano, ritenuto responsabile di una truffa aggravata ai danni di un anziano residente in V ... ntr24.tv

telese truffa finto avvocatoTRUFFA DEL “SEDICENTE AVVOCATO” AI DANNI DI UN ANZIANO. I CARABINIERI IDENTIFICANO IL RESPONSABILE. - I Carabinieri della Stazione di Telese Terme hanno denunciato in stato di libertà un uomo, residente nelnapoletano, ritenuto responsabile di una truffa aggravata ai danni di un anziano residente in Va ... tvsette.net

Benevento, truffa anziano per 6mila euro e gioielli: denunciato napoletano - Telese Terme  – Un anziano della Valle Telesina è caduto nella trappola della truffa del "finto avvocato", consegnando 6mila euro in contanti e diversi monili ... cronachedellacampania.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.