Tenta la truffa del finto maresciallo ma l' anziano non ci casca

Si finge un maresciallo dei carabinieri per truffare un anziano ma viene scoperto. Qualche giorno fa gli agenti della sezione Volanti della Questura di Padova hanno arrestato un 29enne originario di Aversa, ritenuto responsabile del reato di tentata truffa aggravata in concorso ai danni di un. 🔗 Leggi su Casertanews.it

AVVISO DI TENTATA TRUFFA. Cari cittadini ci sono pervenute segnalazioni in mattinata circa tentativi di truffe telefoniche utilizzando la scusa del "telefono rotto". Prestate massima attenzione. - facebook.com Vai su Facebook

Ieri è arrivata una mail da un pirla che voleva 1.700 euro per le pillole che ci passa gratis la mutua e stasera ne hanno parlato al @Tg1Rai e mi chiedo come si fa a prendere sul serio un deficiente che tenta una truffa così idiota - X Vai su X

Finto maresciallo arrestato dopo il tentativo di truffa - A dare l'allarme al 113 è stata la vittima, un 81enne che ha capito che qualcosa non andava e ha chiamato il 113. Scrive padovaoggi.it

Tentata truffa del finto carabiniere ai danni di un 78enne, denunciati - Due uomini, tra cui un 17enne, sono stati denunciati dai carabinieri per tentata truffa ai danni di una 78enne di Castelnuovo Berardenga. Riporta gonews.it

Truffa del ‘finto maresciallo’, coppia di Giugliano arrestata sulla Napoli-Bari - Una coppia, lui di Giugliano e lei di Foggia, sono stati arrestati dalla Polizia stradale di Grottaminarda sull’A16 Napoli – Bari, dopo che avevano commesso una truffa ai danni di una coppia di anzian ... Si legge su internapoli.it