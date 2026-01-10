Fino a quando farà questo freddo? Le previsioni intanto a Livigno si sono toccati -24°

In Lombardia, il clima rigido prosegue, con temperature molto basse che interessano sia le zone montuose sia le aree pianeggianti. A Livigno si sono registrati valori fino a -24°C. Le previsioni indicano che questa ondata di freddo dovrebbe durare ancora alcuni giorni, prima di un possibile cambiamento delle condizioni meteorologiche. Restare aggiornati sulle temperature è importante per affrontare al meglio le condizioni invernali.

Livigno (Sondrio), 10 gennaio 2026 – Ondata di gelo in Lombardia, con un freddo polare che in questa settimana si è fatto sentire in tutta la regione, dalle zone montuose alla pianura. In provincia di Sondrio da alcuni giorni le temperature sono in picchiata: a Livigno ieri si è registrato il record stagionale. Nel Piccolo Tibet, 1.800 metri di altitudine, si sono toccati i 24 gradi sotto zero. Disagi si sono registrati nella serata di ieri sulle strade della Valtellina e della Valchiavenna, a seguito delle copiose nevicate delle scorse ore, che hanno interessato anche il fondovalle. Livigno, Diego Crippa in canottiera a -25 gradi: "Mai preso un raffreddore" TIRANO, CODE E NEVE AL RIENTRO DEL PONTE DI SANT AMBROGIO - Foto (NATIONAL PRESSORLANDI) Cancellata la partita di Serie D. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fino a quando farà questo freddo? Le previsioni (intanto a Livigno si sono toccati -24°) Leggi anche: Le previsioni meteo fino a Capodanno: bel tempo, ma farà più freddo Leggi anche: Sarà un Capodanno con il bel tempo, ma farà molto freddo. Le previsioni meteo fino all'Epifania Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile; Meteo che tempo farà nel fine settimana | le previsioni della protezione civile. Meteo, inizio inverno con neve e freddo: le previsioni per gennaio - Il quadro meteo di gennaio in questi giorni propone temperature rigide, con maltempo che imperversa tra pioggia e neve. tg24.sky.it

Previsioni neve e freddo, quanto durerà? Domani calo termico al Centro-Sud. Le temperature record: -23 gradi sull'Altopiano di Asiago - Gelo, vento e neve continuano a imperversare, dal nord fino alla Sardegna e alla Sicilia, con il ... msn.com

Meteo, la super tempesta tropicale Amy arriva in Italia: freddo polare, temporali e venti fino a 100 km/h. Ecco dove e quando - La fine di settembre e l'inizio di ottobre hanno segnato la fine improvvisa dell'estate e l'inizio di un autunno che tende più ... leggo.it

FREDDO, GELO E NEVE ANCORA PER MOLTI gg (FINO al 13 GENNAIO, per coloro che leggono solo il TITOLO!) LE NEVICATE OSSREVATE NELLE ULTIME ORE https://meteomont.carabinieri.it/nevicate-in-atto #neve #freddo #gelo - facebook.com facebook

#Previsioni #meteo #Veneto: freddo intenso fino a martedì, poi rialzo termico x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.