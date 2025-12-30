Sarà un Capodanno con il bel tempo ma farà molto freddo Le previsioni meteo fino all' Epifania
Le previsioni meteo per le festività di fine anno indicano un Capodanno caratterizzato da bel tempo, ma con temperature molto basse a causa di correnti di origine artica che interessano l'Emilia Romagna. Tra il 30 e il 31 dicembre è previsto un temporaneo annuvolamento, seguito da un evidente calo delle temperature che si manterrà fino all'Epifania. È consigliabile vestirsi adeguatamente per affrontare il freddo intenso durante le celebrazioni.
Correnti di matrice artica irrompono sull'Emilia Romagna: previsto un temporaneo annuvolamento tra 30 e 31 dicembre, ma soprattutto un netto calo delle temperature.Veglione di Capodanno dal cielo sereno, ma con clima molto freddo. I dettagli arrivano all'esperto Stefano Ghisu, meteorologo di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
