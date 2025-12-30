Sarà un Capodanno con il bel tempo ma farà molto freddo Le previsioni meteo fino all' Epifania

Le previsioni meteo per le festività di fine anno indicano un Capodanno caratterizzato da bel tempo, ma con temperature molto basse a causa di correnti di origine artica che interessano l'Emilia Romagna. Tra il 30 e il 31 dicembre è previsto un temporaneo annuvolamento, seguito da un evidente calo delle temperature che si manterrà fino all'Epifania. È consigliabile vestirsi adeguatamente per affrontare il freddo intenso durante le celebrazioni.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.