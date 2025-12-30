Sarà un Capodanno con il bel tempo ma farà molto freddo Le previsioni meteo fino all' Epifania

Da riminitoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni meteo per le festività di fine anno indicano un Capodanno caratterizzato da bel tempo, ma con temperature molto basse a causa di correnti di origine artica che interessano l'Emilia Romagna. Tra il 30 e il 31 dicembre è previsto un temporaneo annuvolamento, seguito da un evidente calo delle temperature che si manterrà fino all'Epifania. È consigliabile vestirsi adeguatamente per affrontare il freddo intenso durante le celebrazioni.

Correnti di matrice artica irrompono sull'Emilia Romagna: previsto un temporaneo annuvolamento tra 30 e 31 dicembre, ma soprattutto un netto calo delle temperature.Veglione di Capodanno dal cielo sereno, ma con clima molto freddo. I dettagli arrivano all'esperto Stefano Ghisu, meteorologo di. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Le previsioni meteo fino a Capodanno: bel tempo, ma farà più freddo

Leggi anche: Meteo Lombardia, torna il bel tempo: le previsioni verso il Capodanno

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Meteo, bel tempo a Capodanno. Ma alla Befana ecco l'irruzione gelida dal Circolo Polare - Sarà un bel tempo, con poche piogge, cieli sereni e temperature piacevoli. iltempo.it

Torna l'anticiclone delle Azzorre con il bel tempo a Capodanno - Dopo piogge, nevicate diffuse sugli Appennini e venti freddi, che hanno caratterizzato gli ultimi giorni, torna l'anticiclone delle Azzorre con il bel tempo almeno fino a San Silvestro. ansa.it

Il meteo sull'Italia arrivano freddo e neve, bel tempo a Capodanno poi il gelo - La presenza dell'anticiclone delle Azzorre con un'area di alta pressione che sta interessando l'Italia e tutta l'Europa ... rainews.it

METEO a lungo termine: le ipotesi sul FREDDO in arrivo

Video METEO a lungo termine: le ipotesi sul FREDDO in arrivo

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.