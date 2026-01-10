Fiere in arrivo via i portabiciclette in centro storico

Da modenatoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da lunedì 12 gennaio, nel centro storico di Modena sarà avviata la rimozione temporanea di portabiciclette e rastrelliere. Questa misura mira a liberare spazio per le bancarelle che, come di consueto, saranno presenti nelle vie del centro durante le fiere di Sant’Antonio e San Geminiano, che si terranno il 17 e il 31 gennaio. La iniziativa permette di garantire un’adeguata organizzazione degli eventi e la sicurezza dei partecipanti.

