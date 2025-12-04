Appignano si aggiudica il finanziamento di 500mila euro nell’ambito del bando Borgo accogliente, emanato dalla Regione e volto alla riqualificazione e valorizzazione dei borghi. Il contributo è stato ottenuto dall’amministrazione guidata dal sindaco Mariano Calamita (foto) grazie al progetto " Percorsi attr-attivi ". "Si tratta di un finanziamento importante che rafforza il progetto di urban design e conferma la nostra identità artigianale – ha dichiarato il sindaco Calamita –. È anche un esempio virtuoso di partenariato pubblico privato che ci permette di unire le forze per un modello economico innovativo e sostenibile, fondato sull’arte e la bellezza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In arrivo mezzo milione per riqualificare il centro storico