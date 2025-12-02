Valorizzazione centro storico in arrivo contributi a fondo perduto per micro e piccole imprese

Annunciato dall'assessore comunale alla programmazione Carmelo Romeo lo scorso 26 novembre, il comune di Reggio Calabria ha pubblicato in per-informazione l'avviso pubblico: "Riqualificazione e valorizzazione del centro storico di Reggio Calabria. Bando per l'assegnazione di contributi a fondo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

