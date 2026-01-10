Fiere in arrivo via i portabiciclette in centro storico

Da modenatoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da lunedì 12 gennaio, nel centro storico di Modena prenderà il via la rimozione temporanea di portabiciclette e rastrelliere. Questa iniziativa permette di liberare spazio per le tradizionali fiere di Sant’Antonio e San Geminiano, che si svolgeranno il 17 e il 31 gennaio. Un intervento necessario per garantire la corretta organizzazione degli eventi e la sicurezza dei visitatori nelle vie centrali della città.

Prende il via lunedì 12 gennaio in centro storico la rimozione di portabiciclette e rastrelliere per fare spazio alle bancarelle che come ogni anno, il 17 e il 31 gennaio, arriveranno nelle strade del centro storico di Modena per le tradizionali fiere di Sant’Antonio e San Geminiano. Sui. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Fiere in arrivo, via i portabiciclette in centro storico

Leggi anche: In arrivo mezzo milione per riqualificare il centro storico

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Fiere in arrivo, via i portabiciclette in centro storico; Modena, da lunedì 12 gennaio rastrelliere e porta biciclette si spostano per le fiere di Sant'Antonio e San Geminiano; Rastrelliere bici rimosse per le fiere: aumenta il rischio furti.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.