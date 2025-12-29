Fabrizio Corona | Mi hanno chiamato dalla Casa Bianca durante l'interrogatorio su Signorini in Procura
Fabrizio Corona ha condiviso alcuni dettagli sulla sua deposizione in Procura riguardo al caso Signorini. Durante l'intervista su Gurulandia, l'ex paparazzo ha riferito di aver ricevuto una chiamata dalla Casa Bianca mentre era in audizione, offrendo così un’ulteriore prospettiva sulla vicenda. La sua testimonianza si inserisce in un quadro complesso di indagini e dichiarazioni pubbliche, evidenziando l'interesse mediatico e investigativo attorno a questa vicenda.
Fabrizio Corona parla a Gurulandia di alcuni dettagli sul caso Signorini, raccontando quello che è accaduto durante la sua deposizione spontanea in Procura. Poi sulle responsabilità Mediaset aggiunge: "Potrebbe pagare una sanzione da 10 miliardi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Durante l’interrogatorio in Procura a Milano per il caso Signorini mi ha chiamato la Casa Bianca, Trump voleva parlarmi. Melania mi conosce molto bene”: la rivelazione di Fabrizio Corona
Leggi anche: Corona chiamato dalla Casa Bianca durante il caso Signorini: è shock!
Corona: Chiamato dalla Casa Bianca durante interrogatorio su Signorini; Caso Signorini, Corona chiamato dalla Casa Bianca durante l'interrogatorio: i dubbi di Salvo Sottile; Fabrizio Corona: «Maria De Filippi? Prossimamente una puntata su di lei». La rivelazione al Molo5, il gesto delle ali e le domande choc...; Caso Signorini, Corona parla ancora di Marina e Pier Silvio Berlusconi e annuncia una puntata su Maria De Filippi: “Mi ha chiamato Trump” - VIDEO.
Fabrizio Corona: “Mi hanno chiamato dalla Casa Bianca durante l’interrogatorio su Signorini in Procura” - Fabrizio Corona parla a Gurulandia di alcuni dettagli sul caso Signorini, raccontando quello che è accaduto durante la sua deposizione spontanea in Procura ... fanpage.it
Corona: “Mi hanno chiamato dalla Casa Bianca mentre ero interrogato”. Poi tira in ballo Trump e Melania - President, you know i’m very influencing in Italy, milions, ... msn.com
Corona chiamato dalla Casa Bianca: cosa significa per il caso Signorini e le indagini in corso - Interrogatorio in procura e la telefonata dalla Casa BiancaFabrizio Corona ha riferito di aver ricevuto una comunicazione telefonica proveniente dalla ... assodigitale.it
Dopo le polemiche seguite alle dichiarazioni di #FabrizioCorona, #AlfonsoSignorini ha oscurato il proprio account #Instagram. La scelta, non annunciata, rappresenta un temporaneo ritiro dai social e riguarda al momento solo la piattaforma Meta: il profilo ri x.com
Dopo le polemiche seguite alle dichiarazioni di Fabrizio Corona, Alfonso Signorini ha oscurato il proprio account Instagram. La scelta, non annunciata, rappresenta un temporaneo ritiro dai social e riguarda al momento solo la piattaforma Meta: il profilo risul - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.