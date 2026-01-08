Nella bicicletta di mio figlio Carlos avevo nascosto 100mila euro | la confessione di Fabrizio Corona nella docuserie Netflix

Nella sua nuova docuserie su Netflix, Fabrizio Corona condivide momenti della sua vita, tra cui una confessione sorprendente: aver nascosto 100 mila euro nella bicicletta di suo figlio Carlos. La serie, disponibile dal 9 gennaio, si propone di offrire uno sguardo intimo e diretto sulla figura pubblica, affrontando temi personali e pubblici senza enfasi, in modo sobrio e rispettoso.

Fabrizio Corona: Io sono notizia, in arrivo su Netflix dal 9 gennaio La nuova docuserie Fabrizio Corona: Io sono notizia, in arrivo su Netflix dal 9 gennaio, promette di far discutere. Nel trailer ufficiale, diffuso nelle ultime ore, Fabrizio Corona si racconta senza filtri, rivelando dettagli inediti e controversi del suo passato, tra potere, denaro . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

