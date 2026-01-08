Nella bicicletta di mio figlio Carlos avevo nascosto 100mila euro | la confessione di Fabrizio Corona nella docuserie Netflix
Nella sua nuova docuserie su Netflix, Fabrizio Corona condivide momenti della sua vita, tra cui una confessione sorprendente: aver nascosto 100 mila euro nella bicicletta di suo figlio Carlos. La serie, disponibile dal 9 gennaio, si propone di offrire uno sguardo intimo e diretto sulla figura pubblica, affrontando temi personali e pubblici senza enfasi, in modo sobrio e rispettoso.
“Sono al limite. Nostro figlio Carlos soffre di difficoltà piscologiche, Fabrizio Corona si dichiara nullatenente e non se ne occupa. Tutte le spese ricadono su di me ... - Mio figlio merita la cura e la dignità che derivano dal sostegno di entrambi i genitori”. ilfattoquotidiano.it
