Fabrizio Corona confessa | Costrinsi Nina Moric ad abortire poi guadagnammo cifre enormi Fu un mio Capolavoro

Da fanpage.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabrizio Corona rivela nel suo libro “Io sono notizia” di aver costretto Nina Moric ad abortire, menzionando che le sue entrate elevate lo hanno spinto a questa decisione. La confessione apre un confronto su vicende personali e professionali, evidenziando il suo modo di operare nel mondo dello spettacolo e dei media. La sua narrazione rappresenta un episodio che ha suscitato discussioni e riflessioni sulla privacy e le scelte personali di figure pubbliche.

Fabrizio Corona racconta in “Io sono notizia” di aver costretto Nina Moric ad abortire: “Le sue entrate erano troppo alte per fermarle”. La rivelazione choc nella serie Netflix. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

