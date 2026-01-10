Fabrizio Corona-choc | Perché ho costretto Nina Moric ad abortire
Fabrizio Corona ha recentemente rivelato, nel documentario
Rivelazioni-choc, estreme, da parte di Fabrizio Corona, il quale ha ammesso di aver costretto Nina Moric ad abortire: la notizia arriva dal documentario su di lui appena proposto su Netflix, Io sono notizia, e che ha riacceso il dibattito sul suo passato e sul rapporto con l’ex compagna. Nel racconto, Corona lega quella scelta a un momento in cui la loro carriera pubblica e le entrate economiche erano in piena ascesa. Nel filmato l’ex re dei paparazzi non fa sconti a se stesso e ricostruisce la vicenda con parole durissime. "Nel nostro progetto un figlio sarebbe dovuto arrivare almeno un anno e mezzo dopo e la costrinsi ad abortire ": così descrive la decisione che ha segnato in modo irreversibile il rapporto con la modella croata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Fabrizio Corona confessa: “Costrinsi Nina Moric ad abortire, poi guadagnammo cifre enormi. Fu un mio Capolavoro”
Leggi anche: ‘Ho ucciso due bambini’: la confessione choc di Nina Moric su Netflix riapre la ferita più oscura con Fabrizio Corona
Fabrizio Corona e Nina Moric, il lato oscuro della loro storia: “Questa cosa non l’ho mai raccontata" - Nina Moric e Fabrizio Corona: confessioni choc, dolore e segreti privati emergono nella docuserie Netflix, tra traumi mai raccontati e scelte che hanno segnato la loro vita. notizie.it
Nina Moric choc su aborto: “Ho ucciso due bambini, me l’ha chiesto Fabrizio Corona”/ Lui gela: “Ferito? no” - Nina Moric choc su aborto: "Ho ucciso due bambini, me l'ha chiesto Fabrizio Corona" Lui cinico conferma: "Lei ferita, io no" ... ilsussidiario.net
“Vengo lì e vi prendo a schiaffi”, Fabrizio Corona choc in discoteca. Il pubblico lo insulta e si sfiora la rissa - Poteva finire male l’ospitata di Fabrizio Corona al Silver Beach a Platamona, in provincia di Sassari. ilfattoquotidiano.it
Ieri sera mi sono guardata tutta la serie di Fabrizio Corona. 5 episodi. Eh già, non avevo proprio un ca@@o da fare. All’inizio sono stata catapultata negli anni 2000, quando Lele Mora era il King del management e gestiva il mondo dello spettacolo, erano qua - facebook.com facebook
La storia di Fabrizio Corona, protagonista della docuserie 'Io sono notizia' da oggi su Netflix. L'ex Nina Moric: "Un pagliaccio" x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.