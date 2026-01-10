Fabrizio Corona ha recentemente rivelato, nel documentario

Rivelazioni-choc, estreme, da parte di Fabrizio Corona, il quale ha ammesso di aver costretto Nina Moric ad abortire: la notizia arriva dal documentario su di lui appena proposto su Netflix, Io sono notizia, e che ha riacceso il dibattito sul suo passato e sul rapporto con l’ex compagna. Nel racconto, Corona lega quella scelta a un momento in cui la loro carriera pubblica e le entrate economiche erano in piena ascesa. Nel filmato l’ex re dei paparazzi non fa sconti a se stesso e ricostruisce la vicenda con parole durissime. "Nel nostro progetto un figlio sarebbe dovuto arrivare almeno un anno e mezzo dopo e la costrinsi ad abortire ": così descrive la decisione che ha segnato in modo irreversibile il rapporto con la modella croata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fabrizio Corona-choc: "Perché ho costretto Nina Moric ad abortire"

Leggi anche: Fabrizio Corona confessa: “Costrinsi Nina Moric ad abortire, poi guadagnammo cifre enormi. Fu un mio Capolavoro”

Leggi anche: ‘Ho ucciso due bambini’: la confessione choc di Nina Moric su Netflix riapre la ferita più oscura con Fabrizio Corona

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Fabrizio Corona e Nina Moric, il lato oscuro della loro storia: “Questa cosa non l’ho mai raccontata" - Nina Moric e Fabrizio Corona: confessioni choc, dolore e segreti privati emergono nella docuserie Netflix, tra traumi mai raccontati e scelte che hanno segnato la loro vita. notizie.it