F1 la McLaren svela la data della presentazione della vettura 2026 che proverà a difendere il doppio titolo

La McLaren ha annunciato che la presentazione della vettura 2026 si terrà il 9 febbraio. La squadra britannica, che quest’anno ha conquistato un doppio titolo, si prepara a riproporsi con una nuova monoposto. L’evento rappresenta un momento importante per gli appassionati e gli addetti ai lavori, segnando l’avvio della stagione 2026 di Formula 1.

La McLaren che difenderà il doppio titolo conquistato quest’anno sarà presentata nella giornata del 9 febbraio. La vettura che prenderà parte al Mondiale di Formula Uno 2026, quindi, sarà svelata per ultima, assieme all’Aston Martin. Esattamente lunedì 9 febbraio alle ore 16.00 italiane direttamente dal Bahrain International Circuit di Sakhir laddove si disputeranno i test pre-stagionali a porte aperte. C’è ovviamente una attesa estrema attorno alla scuderia di Woking che, nella stagione appena conclusa, ha conquistato in largo anticipo il titolo costruttori, mentre Lando Norris ha centrato il suo primo trionfo personale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, la McLaren svela la data della presentazione della vettura 2026 che proverà a difendere il doppio titolo Leggi anche: F1, l’Audi annuncia la data di presentazione della monoposto per il Mondiale 2026 Leggi anche: F1, la Ferrari ufficializza il nome della vettura che prenderà parte al Mondiale 2026 Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. F1 2026, Mercedes svela la W17: data ufficiale e piani tecnici; Antonelli Notizie oggi: Data di ritorno; Seguono McLaren; Mercedes fa un cambiamento storico; F1 | Mercedes toglie i veli: la data di presentazione e il nome UFFICIALE della vettura 2026. F1, la McLaren svela la data della presentazione della vettura 2026 che proverà a difendere il doppio titolo - La McLaren che difenderà il doppio titolo conquistato quest'anno sarà presentata nella giornata del 9 febbraio. oasport.it

F1 | McLaren è l’ultimo team ad annunciare la presentazione della vettura 2026: ecco la data ufficiale - La McLaren completa il calendario delle presentazioni comunicando la data ufficiale in cui svelerà la vettura del 2026. f1ingenerale.com

F1 | McLaren presenterà la livrea 2026 il 9 febbraio - Con un comunicato molto stringato, McLaren ha annunciato che presenterà la livrea (solo quella) della futura monoposto di F1 per il mondiale 2026 il 9 febbraio. p300.it

?C'È da IMPAZZIRE. REGOLAMENTI F1 2026 ORA DEFINITI.

#Piastri lontano da #McLaren Un ex pilota F1 svela uno scenario che potrebbe cambiare tutto. #F1 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.