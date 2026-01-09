F-35 l’Italia al centro Trapani-Birgi diventa il primo hub europeo dell’addestramento

L’Italia si posiziona come centro strategico per l’addestramento dei piloti F-35, con la creazione di un nuovo hub a Trapani-Birgi. Questa iniziativa, sviluppata in collaborazione con Lockheed Martin e Leonardo, rappresenta un importante passo avanti nell’ambito della formazione europea sul velivolo di quinta generazione, rafforzando il ruolo del paese nel contesto aeronautico internazionale.

La decisione italiana di ospitare il primo polo di formazione per piloti F-35 al di fuori degli Stati Uniti, sviluppato in cooperazione con Lockheed Martin e con il coinvolgimento di Leonardo, segna un passaggio rilevante nell’evoluzione europea del programma. Il centro addestrativo internazionale per F-35 presso la base aerea di Trapani-Birgi si configura infatti come uno snodo industriale e strategico di rilievo continentale, destinato a incidere in modo strutturale sull’ecosistema del F-35 Lightning II e sulla postura aeronautica della Nato nel Mediterraneo allargato. Effetti economici dell’addestramento in Europa. 🔗 Leggi su Formiche.net

