La base aerea di Trapani-Birgi si prepara a diventare il terzo centro di addestramento internazionale per piloti di F-35, dopo Amendola e Ghedi. Sede del 37esimo Stormo caccia, ospiterà anche il primo centro di addestramento al di fuori degli Stati Uniti dedicato ai velivoli di quinta generazione stealth. Questa evoluzione rafforza il ruolo dell’Italia nel panorama dell’aviazione militare internazionale.

La base aerea di Trapani-Birgi, sede del 37esimo Stormo caccia, diventerà il primo centro di addestramento internazionale per piloti di F-35 al di fuori degli Stati Uniti e, soprattutto, sarà il terzo reparto dell’ Aeronautica Militare a utilizzare il velivolo di quinta generazione stealth dopo il 32esimo di Amendola (FG) ed il Sesto di Ghedi (BS). Già il 12 settembre 2025 era arrivata la conferma che la base di Trapani sarebbe diventata la sede di questo importante centro addestrativo, dopo mesi di voci di corridoio che hanno iniziato a circolare lo scorso luglio. A settembre, Nino Minardo, presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, aveva confermato che la base siciliana avrebbe ospitato il nuovo centro di addestramento globale per i piloti di F-35, in una struttura che sarà gemella di quella già operativa presso la base aerea statunitense di Luke, in Arizona. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dopo Amendola e Ghedi ecco Trapani: terza base per gli F-35 e centro di addestramento internazionale

Leggi anche: Difesa aerea all'Amendola di Foggia: l'Aeronautica alza il livello dell’addestramento internazionale

Leggi anche: Difesa aerea all'Amendola di Foggia: l'Aeronautica militare alza il livello dell’addestramento internazionale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

ESCLUSIVO. Decimomannu non sarà base operativa degli F-35; F-35 a Trapani, nasce il primo centro addestramento al mondo fuori dagli USA; Rivista Italiana Difesa - shownews - Via alla costituzione del centro addestrativo europeo per F-35 di Trapani-Birgi; Cacciabombardieri nucleari F-35 a Trapani Birgi. La Difesa stanzia oltre 100 milioni di euro.

Riaperto corso Amendola dopo i lavori di messa in sicurezza nell'area interessata alla caduta dell'albero e al crollo del muretto - facebook.com facebook