Scopri gli eventi di oggi a Roma, 10 gennaio 2026. La città propone un programma vario che include visite guidate, mostre, spettacoli teatrali, festival e attività per tutte le età. Un’occasione per vivere la capitale in modo diverso, sia partecipando a eventi a pagamento che gratuitamente. Consulta il calendario e scegli le iniziative più adatte alle tue preferenze per trascorrere una giornata ricca di scoperte e cultura.

Roma offre anche oggi un ricco calendario di eventi tra visite guidate, mostre, teatro, festival, attività per famiglie e molto altro. Dalle iniziative culturali ai percorsi immersivi, la Capitale si conferma viva anche in pieno inverno. Spettacoli e Festival. Woody Allen Festival – due giorni dedicati all’universo del celebre regista: proiezioni di film cult, incontri e musica.. Evolution – Il Circo del Futuro – uno spettacolo moderno che combina tecnologia, acrobazie e narrazione visiva (programma in corso fino a febbraio).. Mostre e musei. Rubens e Caravaggio nella Chiesa di Sant’Agnese in Agone – esposizione gratuita con capolavori barocchi e rinascimentali. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 2 al 4 gennaio: tutti gli eventi

Leggi anche: Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 9 all'11 gennaio: tutti gli eventi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 10 e domenica 11 gennaio; Dicembre 2025 a Roma: scopri e vivi Roma dal 1° al 31 dicembre 2025; Cosa fare a Roma a gennaio: eventi e appuntamenti in calendario; Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 10 e domenica 11 gennaio.

Eventi a Roma oggi, 10 gennaio 2026: cosa fare in città (anche gratis) - Roma offre anche oggi un ricco calendario di eventi tra visite guidate, mostre, teatro, festival, attività per famiglie e molto altro. funweek.it