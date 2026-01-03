Cosa fare anche gratis a Trento dal 2 al 4 gennaio | tutti gli eventi

Dal 2 al 4 gennaio, a Trento si svolgono numerosi eventi, molti dei quali gratuiti, ideali per trascorrere il primo weekend dell’anno in modo piacevole e rilassato. Tra festività, spettacoli, mercatini e attività all’aperto, la città propone occasioni adatte a famiglie, gruppi di amici e visitatori di ogni età, offrendo un’ampia scelta per scoprire e vivere le tradizioni locali.

Il primo weekend del 2026 in Trentino mantiene alta l’atmosfera delle feste: tra Befana, cori, spettacoli per bambini, mercatini e iniziative all’aria aperta, il calendario offre proposte per famiglie, gruppi di amici e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 2 al 4 gennaio: tutti gli eventi Leggi anche: Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 7 al 9 novembre: tutti gli eventi Leggi anche: Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 7 al 9 novembre: tutti gli eventi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 26 al 28 dicembre: tutti gli eventi; Gli eventi imperdibili del weekend; È tempo di Coppa Italia: la Monza a Trento sognando la Final Four; Trento-Udine: dove vedere la Serie A di Basket in Diretta Tv e in Streaming. Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 2 al 4 gennaio: tutti gli eventi - Una selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. trentotoday.it

Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 26 al 28 dicembre: tutti gli eventi - Una selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. trentotoday.it

Lunedì 19 maggio, cosa fare oggi in Trentino - L’appuntamento con Pint of Science è ormai un momento imperdibile per chi ama la scienza raccontata in modo informale, davanti a un boccale di birra. rainews.it

Qualcuno sa che tipo di carne è questa Mia suocera ha ricevuto un regalo da , ma non so cosa fare - facebook.com facebook

Ecco cosa fare in Puglia e in Basilicata nel primo weekend del 2026: gli eventi dal 2 al 4 gennaio x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.