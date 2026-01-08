Scopri gli eventi a Milano dal 9 all’11 gennaio, un’occasione per esplorare cultura, arte e vintage. Che tu voglia partecipare a iniziative gratuite o a attività a pagamento, la città offre diverse proposte adatte a tutti. Un breve elenco di appuntamenti che ti permetteranno di vivere Milano in modo autentico e coinvolgente durante il primo weekend dell’anno.

Cosa fare a Milano dal 9 all’11 gennaio?Se le feste sono un lontano ricordo, Milano promette tantissimi appuntamenti legati alla cultura, al vintage e all’arte.Nel cuore di Isola torna Wao Market, il mercatino dedicato al modernariato nello spazio di coworking tra vintage e creazioni hand-made. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 2 al 4 gennaio: tutti gli eventi

Leggi anche: Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 7 al 9 novembre: tutti gli eventi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

'Domenica al museo': tutte le mostre e i musei che si possono visitare gratis a Milano; Musei gratis, party fluo e iniziative per bambini: gli eventi del weekend a Milano; Cosa fare a Milano nel primo weekend del 2026? Saldi, musei gratis, eventi per famiglie e magia il 3 e 4 gennaio; Musei gratis, mercatini e mostre: gli eventi a Milano sabato 3 e domenica 4 gennaio.

Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 9 all'11 gennaio: tutti gli eventi - Il mercatino del vintage in Isola, lo spettacolo sui giocattoli, un viaggio nella fantascienza di Star Wars e ancora eventi gratuiti e per famiglie ... milanotoday.it

Cosa fare a Milano nel primo weekend del 2026? Saldi, musei gratis, eventi per famiglie e magia il 3 e 4 gennaio - Dallo shopping a prezzi ribassati per l'inizio dei saldi, al Festival della Magia di Raul Cremona. mentelocale.it