Eurolega | Brooks è tarantolato e Milano batte in rimonta l' Efes

L’EA7 Emporio Armani Milano ottiene una vittoria importante in Eurolega, battendo l’Efes Istanbul 87-74 in rimonta. Con questo risultato, i milanesi raggiungono la Stella Rossa a quota undici vittorie, consolidando la loro posizione nella competizione. La partita ha visto un grande impegno da parte della squadra, con Brooks protagonista e determinato a guidare il team verso il secondo successo consecutivo.

Milano, 9 gennaio 2026 – Secondo sigillo consecutivo in Eurolega per l’EA7 Emporio Armani Milano che, dopo il prezioso successo ottenuto in casa del Panathinaikos, batte anche l’Efes Istanbul 87-74 e aggancia la Stella Rossa, sconfitta dallo Zalgiris, a quota undici vittorie. Un sigillo ottenuto al termine di un match giocato a due velocità dagli uomini di Poeta: decisamente compassata quella dei primi 20’, nei quali l’Efes ha spadroneggiato toccando anche il +14, estremamente frizzante quella della ripresa, in cui la difesa meneghina è salita di colpi (soltanto 25 punti concessi ai turchi nei secondi 20’ rispetto ai 49 della metà di gara iniziale) e l’attacco a trovato ritmo grazie a un tarantolato Armoni Brooks. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

