Basket Eurolega | l’Olimpia Milano cambia faccia nella ripresa e batte l’Anadolu Efes grazie ad un super Armani Brooks

L’Olimpia Milano ha ottenuto una vittoria importante contro l’Anadolu Efes nell’Eurolega 2025-2026, grazie a un ottimo secondo tempo. La squadra meneghina, in occasione del suo 90° anniversario, ha affrontato con determinazione il match all’Allianz Cloud, conquistando i due punti con un punteggio finale di 87-74. La prestazione di Armani Brooks è stata decisiva per il risultato, dimostrando la crescita e il carattere della formazione italiana.

L' Olimpia Milano festeggia nel migliore dei modi il 90esimo anniversario della sua nascita. All'Allianz Cloud, i meneghini hanno battuto, grazie ad grandissimo secondo tempo, i turchi dell' Anadolu Efes per 87-74, nel match valido per la ventunesima giornata dell' Eurolega 2025-2026. Dopo due quarti complicati, l'Olimpia ha alzato nettamente il suo livello in entrambe le metà campo, conquistando il secondo successo consecutivo nella massima competizione europea. Prestazione da fuoriclasse di Armani Brooks che chiude con 31 punti a referto (712 da tre). Fondamentale anche l'apporto di Zach Leday (15 punti).

