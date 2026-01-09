LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 81-71 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Brooks soprannaturale!

Segui la diretta della partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Anadolu Efes, terminata con il risultato di 81-71. Aggiorna gli sviluppi in tempo reale e scopri i momenti salienti, tra cui la prestazione di Brooks e le ultime azioni di gioco. Rimani aggiornato per tutte le novità e analisi dettagliate dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83-74 Swider da tre. Mancano 1:55! 83-71 Palleggio arresto e tiro Leday! Timeout Poeta, per non rischiare. 81-71 Mostruosa ricezione in volo e schiacciata di Jones. Che mostro l’88! Passi di Nebo, a seguito della stoppatona di Jones. Palla Efes con 3:01 da giocare. Occhio! 81-69 Libero supplementare a segno! Cosa stiamo vedendo amici. 81-68 NOO! Ricci commette fallo in transizione e Lee segna da metà campo. Conta, c’è il libero. 81-63 Da due! C’è la delusione dell’Allianz Cloud. TREEEENTUNO PER BROOKS! 79-61 AAAARRRRMMMMOOOOONNNNIII!! BROOKS! Setteeeeeee triple! L’Efes già negli spogliatoi! 76-61 Non ci credo, ancora Brooks! Sesta tripla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 81-71, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Brooks soprannaturale! Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: iniziato il match! Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 6-15, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: inizio horror per i biancorossi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve vincere per sperare nella post-season; Milano-Efes: diretta streaming gratis, dove vedere il match di Eurolega; Olimpia Milano-Efes | Le probabili e dove vederla in tv; Eurolega, round 21 LIVE! La Virtus cade ad Oaka, Monaco sbanca Valencia. Bene anche Real Madrid e Dubai. Olimpia Milano vs Anadolu Efes: diretta 4Q 76-61 5' - 4Q: ultimi dieci minuti che iniziano di gran ritmo sia per gli ospiti sia per l'Olimpia 67- pianetabasket.com

LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve vincere per sperare nella post-season - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della partita di Eurolega 2025- oasport.it

Olimpia Milano-Anadolu Efes oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming - Si completa per l'Olimpia Milano il doppio turno di Eurolega 2025- oasport.it

90 anni di Olimpia Milano. 90 anni di storia, passione e leggenda. Novant’anni, un viaggio straordinario fatto di vittorie, sconfitte, rinascite e sogni condivisi. L’Olimpia Milano è molto più di una squadra di basket: è un simbolo della città, un pezzo di identità spo - facebook.com facebook

Dan Peterson: “Il Coach” Novanta anni di storie e di passione. L’Olimpia Milano compie oggi, 9 gennaio 2026, 90 anni di attività. Nello stesso giorno nasceva a Evanston, Illinois, Dan Peterson. Buon compleanno Coach Leggi l’intervista r x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.