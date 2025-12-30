Notte di Capodanno in centro storico | scatta l’ordinanza antivetro musica fino alle 3
Ravenna si appresta a celebrare l’arrivo del nuovo anno con un evento in piazza del Popolo. In vista del concerto di San Silvestro, è stata emanata un’ordinanza antivetro valida dalle 20 del 31 dicembre alle 7 del 1° gennaio. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica durante la notte di festa, che si concluderà con musica fino alle 3 del mattino.
Ravenna si prepara ad accogliere il 2026. In occasione del concerto che si svolgerà in piazza del Popolo a partire dalle 23 del 31 dicembre per festeggiare la notte di San Silvestro, è stata emessa un’ordinanza antivetro valida dalle 20 di mercoledì 31 dicembre alle 7 di giovedì 1° gennaio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
