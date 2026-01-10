Erosione 200mila euro per proteggere le spiagge di Tarquinia

Il Comune di Tarquinia ha ricevuto un finanziamento di 200mila euro dalla Regione Lazio per interventi di tutela delle spiagge pubbliche colpite dall’erosione costiera. Questa iniziativa mira a preservare il patrimonio naturale e garantire la fruibilità delle aree balneari, intervenendo in modo mirato e sostenibile per contrastare i fenomeni erosivi lungo la costa.

Tarquinia, 10 gennaio 2026 – Il Comune di Tarquinia ha ottenuto un contributo di 200mila euro dalla Regione Lazio, per realizzare interventi di protezione di tratti di spiaggia pubblica interessati dall’erosione costiera. Il finanziamento consentirà di attuare azioni mirate nei punti del litorale maggiormente colpiti dal fenomeno. Quanto dureranno i lavori. I lavori partiranno a breve e dovranno essere completati entro il termine ultimo del 1° maggio. “Il contributo rappresenta un risultato importante per il nostro territorio – dichiara il sindaco di Tarquinia, Francesco Sposetti – ed è il frutto di un lavoro attento e costante portato avanti dall’Amministrazione comunale, che ha saputo intercettare risorse utili per la tutela della costa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Baby Gang a processo con rito immediato: "La pistola per proteggere la collana da 200mila euro" Leggi anche: Quasi 200mila addobbi di Natale non sicuri e 200 giubbotti contraffatti: in Brianza sequestri per 200mila euro Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Gaeta, difesa della costa: dalla Regione altri 200mila euro per il ripascimento; Erosione, nuovi fondi dalla Regione per i Comuni pontini; Santa Teresa, 200mila euro di incarichi per quattro nuovi progetti grazie all'Area Interna; Erosione costiera, lotta dura: dalla Regione finanziati i progetti di 12 Comuni. Erosione, 200mila euro per proteggere le spiagge di Tarquinia - Il finanziamento regionale consentirà di attuare azioni mirate nei punti del litorale maggiormente colpiti dal fenomeno ... ilfaroonline.it

Gaeta, difesa della costa: dalla Regione altri 200mila euro per il ripascimento - 000 euro destinato al Comune di Gaeta per interventi urgenti di difesa della costa ... h24notizie.com

Erosione, 200mila euro per proteggere le spiagge di Tarquinia ilfaroonline.it/2026/01/10/ero… #news #notizie #cronaca x.com

Non è quando arriva la novità: quello è ancora il regno dell'entusiasmo. È quando scompare l'alternativa. La tecnologia quotidiana conquista per erosione: prima ti convince che è comoda, poi elimina tutto il resto. E quando alzi la testa, ci sei dentro. Il parados - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.