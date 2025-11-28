Baby Gang a processo con rito immediato | La pistola per proteggere la collana da 200mila euro
Il giudice per le indagini preliminari di Milano, Fiammetta Modica, ha disposto il rinvio a giudizio con rito immediato per Baby Gang. Il trapper lecchese Zaccaria Mouhib, 24 anni, dovrà rispondere dell'accusa di porto abusivo di arma e ricettazione per la pistola clandestina con matricola abrasa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
