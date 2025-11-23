Fabrizio Moro racconta il nuovo disco | Mi sono chiesto se mi fossi rotto di continuare – L’intervista

23 nov 2025

Non ho paura di niente non è solo il titolo del nuovo album di Fabrizio Moro, il primo di inediti dopo sei anni, al momento disponibile solo in formato fisico, il decimo della carriera del 50enne romano, ma anche, si ha l’impressione, una dichiarazione di intenti, una forte presa di coscienza rispetto l’uomo e l’artista. Nove tracce intrise di quella poetica schietta e onesta, diremmo quasi popolana, altamente sentimentale e quadrata, sicuramente solida ed efficace. D’altra parte, come racconta a Open, Moro non si è mai allontanato dal suo ambiente d’origine o, forse sarebbe più appropriato dire, non ha mai preso le distanze dalle proprie origini. 🔗 Leggi su Open.online

