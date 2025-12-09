I cog***ni vanno in**lati | Wanna Marchi si tatua il suo motto e invita gli altri a farlo – Video

L’ex regina delle televendite, Wanna Marchi, condannata insieme alla figlia Stefania Nobile per truffe, ha deciso di tatuarsi a 83 anni. Il tatuaggio? Una scritta che è diventata, negli anni, il suo controverso motto: “I cog***ni vanno in**lati”. A pubblicare il momento del tatuaggio è stato lo stesso tatuatore sui social. “A parte Wanna Marchi che sono io, piacere di conoscervi, che se lo è tatuato a 83, potete farlo anche voi a 70, 80, 92 perché no “, dice la donna durante il video. La clip, come prevedibile, ha raccolto un milione di visualizzazioni e centinaia di commenti degli utenti. “Io non so come fate a seguire queste persone, che hanno fatto piangere migliaia di persone . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

